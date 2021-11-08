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Шевченко возглавил «Дженоа» по протекции Берлускони

Экс-владелец «Милана» посоветовал из трех специалистов выбрать легенду россонери.
Шевченко возглавил «Дженоа» по протекции Берлускони
08 ноября 2021 23:03
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Дженоа"

Украинский специалист Андрей Шевченко стал главным тренером «Дженоа» по совету бывшего владельца «Милана» Сильвио Берлускони, сообщает «Метарейтинг Украина».

По информации источника, будущий президент «Дженоа» Альберто Зангрилло выбирал между Шевченко, Андреа Пирло и Доменико Тедеско. Выбор пал на украинца из-за того, что Зангрилло является личным врачом Берлускони, который и посоветовал остановиться на Шевченко.

Напомним, что бывший нападающий вместе с «Миланом» по разу выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

источник: «Метарейтинг Украина»
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