Погба получил травму в сборной Франции и теперь рискует пропустить ближайшие матчи

Хавбек сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поль Погба травмировал правое бедро на тренировке и покинул поле вместе с физиотерапевтом.

Об этом сообщает Get French Football News.

Полузащитник повредил правое бедро после падения и ушел с поля в сопровождении физиотерапевта Франка Ле Галля. Погба и Бенджамин Павар были единственными полевыми игроками, присутствовавшими на сегодняшней дневной тренировке. Большинство других игроков Дидье Дешама прибыли сегодня в Клэрфонтен.

В субботу, 13 ноября, сборная Франции сыграет со сборной Казахстана в отборочном матче ЧМ-2022 в Катаре. 16 ноября французы встретятся с Финляндией.