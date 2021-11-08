Михаил Кополовец: Украинские клубы не тянут уровень Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Карпат» и «Миная» Михаил Кополовец высказался о выступлении украинских клубов в Лиге чемпионов.

«Динамо» нужно убить в себе трусость. Команда боится играть в футбол, от «Шахтера» жду большего, потому что в их составе есть классные футболисты Увы, но уровень чемпионата Украины не дает нам возможности, чтобы наши команды достойно играли в Лиге чемпионов. Обидно, те же венгры бьются. Кто знал этот «Ференцварош» пару лет назад или кто бы поехал играть в Венгрию из Украины? Посмеялись, а сейчас уезжают с удовольствием», - приводит слова Кополовца «Метарейтинг Украина».

Добавим, что киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» набрали на групповом этапе Лиги чемпионов по одному очку и замыкают свои квартеты.

В следующем туре столичной команде принимать на своем поле «Баварию», а «горнякам» предстоит выездная игра против «Интера».