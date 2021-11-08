Максим Калиниченко - о Витории: Он приехал абсолютно неготовым к реалиям

Экс-футболист московского «Спартака» считает, что Витория возглавил красно-белых будучи не готовым к существующим реалиям и не знанием того «материала», с которым предстоит работать. На данный момент «Спартак» идет на девятом месте в РПЛ после 14-и туров.

«Рую крайне не хватило поддержки от руководства. Он приехал абсолютно неготовым ни к реалиям, и толком не зная, с каким материалом будет иметь дело в работе, понадеялся на то, что разберется по ходу пьесы.

Профессиональным такой подход назвать тоже сложно, нужно и это признать. Хотя могу ошибаться, и Руй тщательно изучил возможности каждого футболиста перед приходом.

Я не знаю, как дела обстоят в коллективе, но почему-то кажется, что единством там не пахнет. А потому я практически уверен, если Руй доживет в качестве тренера «Спартака» до зимы, это будет чудо. И даже если у него попрет сейчас, и он достигнет до зимы хороших результатов, я сторонник того, чтобы с ним расстаться», - написал Калиниченко в своем телеграм-канале.

«Спартак» после 14-и туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея 19 очков в запасе. В Лиге Европы красно-белые идут на последнем, четвертом месте в группе, с четырьмя баллами. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые отправятся в Краснодар для встречи с местным клубом.