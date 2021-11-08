Дмитрий Иванов: Fan ID урегулирует многие отношения

Экс-генеральный директор московского «Динамо» Дмитрий Иванов выступил за введение системы Fan ID в российском спорте.

Напомним, 11 ноября соответствующий законопроект пройдет первое чтение в Госдуме.

«Всегда выступал за то, чтобы Fan ID в России были введены как можно скорее. Это урегулирует многие отношения, в том числе и на трибунах. На мой взгляд, это удобная форма взаимоотношений между болельщиками и российским футболом вообще. Люди получат не только шанс ходить на стадион, но и другие дополнительные возможности с картой лояльности, как, например, покупка различных товаров. В том числе Fan ID поможет управлять безопасностью на аренах. Время пришло», - приводит слова Иванова RT.

Данная система уже использовалась в России во время домашнего чемпионата мира по футболу. Для посещения матчей зрители должны были не только приобрести билет, но и оформить паспорт болельщика.