Бакаева не продлевает контракт со «Спартаком» и может быть продан в «Краснодар»

По информации «РБ-Спорт», полузащитник Зелимхан Бакаев не дал ответ на предложение «Спартака» продлить контракт, получая по новому соглашению 1,7 млн евро в год.

По данным источника, если полузащитник не подпишет новый контракт до открытия следующего трансферного окна, то «Спартак» может его продать. Одним из претендентов на игрока сборной России является «Краснодар».

Добавим, что в текущем сезоне Зелимхан сыграл в 20 матчах за «Спартак» во всех турнирах, отличившись четырьмя результативными передачами.