Главный тренер «Торино» лично заинтересован в Алексее Миранчуке

Главный тренер «Торино» Иван Юрич лично заинтересован в том, чтобы состав команды пополнил российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук, сообщает Torino Granata.

По данным источника, туринский клуб хочет омолодить центр поля, и россиянин подходит под данную стратегию.

«Торино» готов взять Миранчука в аренду с правом выкупа, но реализация данного трансфера осложняется тем, что «Аталанта» хочет обменять россиянина на полузащитника «Сассуоло» Жереми Бога.

Добавим, что в текущем сезоне Миранчук сыграл за «Аталанту» в восьми матчах во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей.