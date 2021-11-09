Нобель Арустамян: ЦСКА зимой купит одного-двух качественных игроков

Известный журналист Нобель Арустамян сообщил о том, что руководство ЦСКА планирует усилить состав команды в январе 2022 года.

Отметим, что после 14 сыгранных туров нынешнего розыгрыша чемпионата России подопечные Алексея Березуцкого занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет семь очков. В последних двух матчах РПЛ армейцы уступили «Рубину» (0:1) и «Сочи» (1:4).

– По моей информации, ЦСКА зимой купит одного-двух качественных игроков. Когда я смотрю на состав ЦСКА в атаке, мне просто реально страшно, – сказал Арустамян в передаче «Коммент.Шоу».

21 ноября красно-синие сыграют дома против «Химок».