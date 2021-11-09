«Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Боки Хуниорс» Медины

Центральный полузащитник «Боки Хуниорс» Кристиан Медина может продолжить свою карьеру в чемпионате России.

По информации El Intransigente, в услугах 19-летнего хавбека заинтересован «Зенит», предложивший за трансфер футболиста шесть с половиной миллионов евро. Отмечается, что аргентинская команда отказалась от данного предложения, поскольку планирует заработать не менее 13 миллионов евро на продаже своего игрока.

Согласно источнику, сам полузащитник готов к переезду в Россию. В ближайшее время руководство петербуржцев предпримет еще одну попытку подписать аргентинца.

Напомним, Медина является воспитанником академии «Боки Хуниорс». В составе взрослой команды он провел 35 матчей, забил один гол и отдал один ассист. Его контракт рассчитан до 31 декабря 2025 года.