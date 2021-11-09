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«ПСЖ» намерен подписать Бензема в 2023 году

По окончании сезона-2022/23 французский игрок может стать свободным агентом.
09 ноября 2021 10:25
автор: Владислав Корегин

Руководство «Пари Сен-Жермен» рассматривает возможность подписания форварда «Реала» Карима Бензема в 2023 году.

Как сообщает El Nacional, парижский клуб хочет заключить контракт с 33-летним французом на правах свободного агента. Напомним, что действующее соглашение футболиста со «сливочными» истекает 30 июня 2023 года.

Отмечается, что в данный момент игрок пока не начал переговоры с мадридцами по новому контракту. Сам нападающий заинтересован в завершении своей профессиональной карьеры в родной стране.

Добавим, что Бензема выступает за «Реал» с июля 2009 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах, забил 14 голов и отдал 8 ассистов.

источник: El Nacional
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