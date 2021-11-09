Экс-скаут «Зенита»: В неудачные дни от Макарова больше вреда, чем пользы

Бывший начальник отдела молодежного скаутинга «Зенита» Армен Маргарян рассказал о том, что петербургский клуб в свое время рассматривал возможность подписания защитника «Рубина» Ильи Самошникова, а также хавбека «Динамо» Дениса Макарова.

– Вели среди прочих Макарова и Самошникова. На позицию Ильи подписали Караваева. Илья тех лет – скорее кот в мешке, а не гарантия качества. Макаров объективно не смог бы пробиться в основу «Зенита». Дениса оценивать очень опасно. У него два топ-качества: удар и создание себе момента для него – а остальные на среднем уровне или даже ниже. Когда у Дениса «режим Бога», он выдает супер-игры, а в неудачные дни от него больше вреда, чем пользы, – цитирует Маргаряна Sport24.ru.

Напомним, что Самошников выступает за «Рубин» с января прошлого года. Согласно порталу Transfermarkt, сумма трансфера 23-летнего россиянина из московского «Торпедо» составила 50 тысяч евро. Всего за казанцев он провел 46 матчей, забил три гола и отдал один ассист.

Что касается Макарова, то 23-летний игрок пополнил состав «Динамо» в августе этого года. В составе бело-голубых он отличился двумя забитыми мячами, а также двумя результативными передачами в 12 сыгранных встречах.