Три клуба РПЛ готовы приобрести лучшего бомбардира ФНЛ Юшина

Фланговый полузащитник «Нефтехимика» Александр Юшин входит в сферу интересов трех клубов чемпионата России.

Согласно данным «РБ-Спорт», 26-летнего россиянина хотят подписать «Краснодар», «Рубин» и «Урал». В данный момент ближе всего к приобретению футболиста находится екатеринбургский клуб. Отмечается, что сумма отступных за игрока составляет 10 миллионов рублей.

Напомним, Юшин защищает цвета «Нефтехимика» с февраля 2020 года. После 21 сыгранного тура нынешнего розыгрыша ФНЛ футболист является лучшим бомбардиром турнира, забив 16 голов в 21 матче.

Ранее в своей карьере хавбек выступал за «Белшину», тульский «Химик-Арсенал», «Калугу» и ереванский «Улисс».