Бывший скаут «Зенита» объяснил, почему не состоялся трансфер Джикии в петербургский клуб

Экс-начальник отдела молодежного скаутинга «Зенита» Армен Маргарян раскрыл детали несостоявшегося перехода центрального защитника сборной России Георгия Джикии.

– Были ли просчеты? Конечно. Самый большой из них – Джикия. Когда меня попросили характеристику по нему, я не сильно следил за «Амкаром» – больше был сфокусирован на международной селекции. Решение нужно было принимать в цейтноте, я уделил ему достаточно много времени и зарубил. Уже когда Георгий перешел в «Спартак», я осознал, как был неправ. Но справедливости ради: моя точка зрения совпала с мнением коллег, которые его тогда вели, – цитирует Маргаряна Sport24.ru.

Напомним, Джикия пополнил состав «Спартака» в январе 2017 года, перейдя из «Амкара» за 2,35 миллиона евро. За красно-белых он провел 152 матча, забил пять голов и отдал девять ассистов. Вместе со столичным клубом игрок стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны.

В составе сборной России защитник отыграл 40 встреч (2 гола).