«Зенит» оспорит красную карточку Клаудиньо, полученную в матче с «Уралом»

«Зенит» намерен обратиться в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК РФС) по поводу прямой красной карточки полузащитника Клаудиньо, которая была получена в матче 14-го тура чемпионата России между петербуржцами и «Уралом» (0:0).

Напомним, что бразильский футболист был удален на 51-й минуте за грубый подкат в эпизоде с защитником соперников Арсеном Адамовым.

– «Зенит» подаст протест на прямую красную карточку Клаудиньо в ЭСК. Указано, что он изначально пытался сыграть в мяч, делая подкат спереди, и цели сыграть грубо он не преследовал. Скорее всего, комиссия будет рассматривать прецеденты, которые уже были ранее, – сообщает ТАСС, ссылаясь на неназванный источник.

Добавим, что в нынешнем сезоне на счету Клаудиньо 13 сыгранных матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, в которых он забил четыре гола и отдал два ассиста. После 14 туров РПЛ «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

19 ноября подопечные Сергея Семака дома примут «Нижний Новгород».