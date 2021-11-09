Понсе вернется к тренировкам в общей группе «Спартака» в январе

Стало известно, когда вернется в общий строй «Спартака» форвард команды Эсекьель Понсе.

По информации портала «Метарейтинг», 24-летний аргентинец присоединится к клубу в начале первых январских сборов красно-белых. В данный момент футболист продолжает восстановление после перенесенной операции на мениске.

Напомним, что Понсе находится вне заявки «Спартака» с конца сентября. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах столичного клуба, забил четыре гола и отдал один ассист.

После 14 сыгранных туров нынешнего розыгрыша чемпионата России подопечные Руя Витории занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 19 очков.