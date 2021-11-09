В «Актобе» опровергли интерес «Спартака» к форварду клуба Самородову

Председатель правления «Актобе» Ерлан Джамантаев отреагировал на появившуюся информацию о том, «Спартак» хочет подписать нападающего команды Максима Самородова.

Ранее стало известно, что 19-летний футболист входит в сферу интересов красно-белых.

– Об интересе «Спартака» к Максиму Самородову узнал из прессы. На клуб никто не выходил. Я в «Актобе» с мая нынешнего года: могу заверить, что с тех пор никакой «Спартак» к нам не обращался, – цитирует Джамантаева «Чемпионат».

Напомним, что Самородов является воспитанником академии «Актобе». За взрослую команду казахстанский нападающий отыграл 41 матч, забил шесть голов и отдал три ассиста. Его контракт рассчитан до 31 декабря этого года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 225 тысяч евро.