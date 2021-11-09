Лунев может сменить «Байер» на «Истанбул Башакшехир»

Российский голкипер «Байера» Андрей Лунев может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Согласно информации Telegram-канала «Мутко против», в услугах 29-летнего футболиста заинтересована команда чемпионата Турции, а именно «Истанбул Башакшехир». Отмечается, что сам игрок намерен продолжить свою карьеру в стане леверкузенцев.

Напомним, что Лунев пополнил состав «Байера» прошедшим летом на правах свободного агента, подписав с командой двухлетний контракт. В нынешнем сезоне россиянин не провел ни одного игры за «фармацевтов». В данный момент голкипер проигрывает конкуренцию за место в стартовом составе представителю Финляндии Лукашу Градецки.

Добавим, что в РПЛ Лунев выступал за «Зенит» и «Уфу». Вместе с петербуржцами он стал трехкратным чемпионом России.