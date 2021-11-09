Поляк Стефански назначен главным арбитром матча сборной России с Кипром

Пресс-служба УЕФА сообщила о том, кто из судей обслужит матч отбора к ЧМ-2022, в котором сборная России сыграет в Санкт-Петербурге против Кипра.

Отметим, что главным арбитром предстоящей встречи станет представитель Польши Даниэль Стефански. Ассистентами 44-летнего специалиста станут его соотечественники – Давид Голис и Михал Обукович. Четвертый рефери – Дамиан Силвестжак. За работу VAR будут отвечать Павел Рачковски и его помощник Кшиштоф Мырмус.

Напомним, матч сборных России и Кипра состоится 11 ноября в 20:00 мск. После восьми сыгранных туров подопечные Валерия Карпина занимают первое место в турнирной таблице группы H, набрав 19 очков. Киприоты идут на шестой строчке с пятью очками.

Добавим, что 14 ноября россияне проведут выездную встречу против Хорватии. Игра состоится в Сплите.