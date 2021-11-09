Агент полузащитника «Боки Хуниорс» Медины: Не знаю о предложении «Зенита» по моему клиенту

Агент Алессандро Мессина, клиентом которого является центральный полузащитник «Боки Хуниорс» Кристиан Медина, опроверг появившуюся информацию о том, что «Зенит» отправил предложение по трансферу футболиста.

Ранее стало известно, что петербуржцы предложили шесть с половиной миллионов евро за приобретение 19-летнего хавбека, однако аргентинская команда отказалась от данной сделки, поскольку планирует заработать на продаже игрока не менее 13 миллионов евро.

– Не знаю о предложении «Зенита» по Кристиану, но могу сказать, что его опция выкупа равна 14 миллионов евро, – приводит слова агента Sport24.

Напомним, Медина является воспитанником академии «Боки Хуниорс». В составе взрослой команды он провел 35 матчей, забил один гол и отдал один ассист. Его контракт рассчитан до 31 декабря 2025 года.