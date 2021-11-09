«Спартак» и «Локомотив» решили не обращаться в ЭСК по поводу судейских решений в дерби

«Спартак» и «Локомотив» приняли решение не обращаться в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК РФС) по поводу судейства бригады арбитров во главе с Иваном Сиденковым в очном матче московских команд, который прошел в рамках 14-го тура чемпионата России.

Отметим, что данную информацию сообщил «Чемпионат», ссылаясь на два источника, знакомых с ситуацией.

Напомним, что на 35-й минуте прошедшей встречи Сиденков удалил полузащитника красно-белых Руслана Литвинова за вторую желтую карточку, а после финального свистка предъявил красную карточку защитнику железнодорожников Тину Едваю.

После 14 сыгранных туров «Локомотив» расположился на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. «Спартак» идет на девятой строчке с 19 очками.

20 ноября подопечные Маркуса Гисдоля дома встретятся с «Ахматом», а команда Руя Витории в тот же день в гостях сыграет против «Краснодара».