Булыкин посоветовал Алексею Миранчуку уйти в аренду в другой итальянский клуб

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, куда следует зимой перейти полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку, который практически не играет в своем клубе.

«Я думаю, что он еще не доказал ни себе ни остальным, что хочет играть в Европе на высоком уровне. Смена чемпионата для Миранчука будет более тяжелым испытанием, поэтому стоит рассмотреть вариант с арендой в какой-либо итальянский клуб», - приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

Напомним, что Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября прошлого года. Сумма его трансфера из «Локомотива» составила 14,5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в восьми матчах клуба во всех турнирах, отдав один результативный пас. При этом он лишь два раза выходил в стартовом составе «бергамасков».