Роналду может потребовать трансфера из «Манчестер Юнайтед», если клуб не выйдет в Лигу чемпионов

Португальский нападающий Криштиану Роналду может потребовать трансфера из «Манчестер Юнайтед», если клуб по окончанию сезона не пробьется в Лигу чемпионов, сообщает The Daily Express.

По данным источника, португалец не рассматривает варианты, при которых он в следующем сезоне не будет выступать в главном европейском клубном турнире.

Добавим, что «Манчестер Юнайтед» после 11 матчей набрал 17 очков и занимает лишь шестое место в турнирной таблице английской премьер-лиги. В следующем туре «красные дьяволы» сыграют в гостях против «Уотфорда».