Агаларова не взяли в «Зенит-2» после двух тренировок и одного контрольного матча

Сотрудник скаутского агентства Армен Маргарян, который ранее работал в «Зените», рассказал, как клуб отказался от лидера списка бомбардировов текущего сезона РПЛ Гамида Агалорова.

«Зенит-2» остро нуждался в центральном нападающем, мы привезли Гамида Агаларова. После двух тренировок и одного контрольного матча его отправили домой. Не первый и не последний такой случай — и всякий раз игроку толком не давали шанса», - приводит слова Маргаряна Sport24.ru.

Агаларов в настоящий момент выступает за «Уфу». В сезоне-2021/21 21-летний форвард забил 11 голов и отдал одну голевую передачу в 14 матчах.