Погба может пропустить около двух месяцев из-за травмы бедра

Центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба выбыл из строя примерно на два месяца по причине травмы бедра, которую игрок получил во время одной из тренировок в расположении сборной Франции.

Согласно данным RMC Sport, 28-летний француз пропустит ближайшие восемь-десять недель. Сейчас футболист должен вернуться в Манчестер, где состоится углубленное медицинское обследование его повреждения.

В составе сборной Франции хавбека заменит полузащитник «Ромы» Жордан Верету.

Отметим, что в нынешнем сезоне Погба принял участие в 13 матчах «МЮ» во всех турнирах, отдав семь ассистов.