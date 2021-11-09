Владимир Пономарев: В ЦСКА некому играть в обороне, там нет конкуренции

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал действия московской команды при игре в обороне в нынешнем сезоне.

Напомним, что в текущем розыгрыше чемпионата России в ворота армейцев было забито 14 голов по итогам 14 туров. Меньше пропустили только две команды, а именно «Краснодар» и «Локомотив» (обе – 13).

– Конечно, нам нужно в оборону кого-то купить. У нас вообще нет защитников. Мы горим сейчас. В последней игре были две ошибки сумасшедшие у защитников. Такие вещи недопустимы, особенно игрокам сборной. Не понимаю, как их взяли в сборную. У нас некому играть, нет конкуренции. Правильно сделают армейцы, если возьмут в оборону какого-то хорошего парня, – цитирует Пономарева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в данный момент подопечные Алексея Березуцкого занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет семь очков. В последних двух матчах РПЛ армейцы уступили «Рубину» (0:1) и «Сочи» (1:4).

21 ноября красно-синие сыграют дома против «Химок».