Сергей Кирьяков: «Спартак» должен определиться, нужен ли им такой игрок, как Бакаев

Экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков высказался по поводу ситуации с возможным уходом из «Спартака» атакующего полузащитника команды Зелимхана Бакаева.

Ранее стало известно, что руководство красно-белых не может договориться с 25-летним россиянином по поводу деталей нового контракта. Отмечается, что клуб предложил хавбеку зарплату в размере 1,7 миллионов евро в год, но пока футболист и его агент не дали своего согласия.

– Клуб должен определить, нужен ли им этот игрок. На сегодняшний день «Спартак» оценивает услуги Бакаева в такую сумму. Другое дело, Зелимхан, наверное, считает, что достоин и большего. Ситуация такова, что игрок не показывает того уровня, который ждет клуб, болельщики. Этот вопрос можно задать и тренеру Витории, может ли он сделать Зелимхана лучше. Может придет новый специалист, и Бакаев уже с ним начнет показывать другую игру, – цитирует Кирьякова «РБ-Спорт».

Напомним, Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В нынешнем сезоне он провел за красно-белых в 20 матчах, отдав четыре ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в пять миллионов евро.