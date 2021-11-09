Златан Ибрагимович: Пока меня зовут, я буду играть

Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович рассказал, как ему удается продолжать играть на высоком уровне в 40 лет.

«Я не хочу стать одним из тех, кто сожалеет о том, что упустил свой шанс. Пока меня зовут, я буду играть. После 30 лет я заметил, что некоторые болезненные ощущения перестали проходить, поэтому у меня есть личный физиотерапевт , который готов оказать мне помощь в любую минуту», - приводит слова футболиста Sky Sport Itlaia.

Добавим, что в текущем сезоне на счету Ибрагимовича три гола и две результативные передачи в восьми матчах за «Милан».