Первый тренер Миранчука раскритиковал наставника «Аталанты» Гасперини

Первый тренер полузащитника итальянской «Аталанты» и сборной России Алексея Миранчука Александр Воронков выразил недоумение нахождением футболиста на скамейке запасных.

«Любому футболисту нужна игровая практика. Если ее нет, то статус игрока перестает иметь весомый характер. Предполагаю, что Алексею лучше получать практику в команде, которая находится не в первой пятерке Серии А. Может он и готов играть, но в «Аталанте» его не видят, а в команде топ-5 тяжело сразу пробиться в состав сквозь широкую обойму», - приводит слова Воронкова «Чемпионат».

Напомним, в текущем сезоне Миранчук провел всего шесть матчей в итальянской серии А и два - в Лиге чемпионов, в основном выходя на замену и не отметившись результативными действиями.

Футболист перешел в стан бергамасков из московского «Локомотива» в сентябре 2020 года. Сумма транфера составила 14,5 миллионов евро.