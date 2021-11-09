Игроки «Барселоны» будут приходить на тренировки за полтора часа до их начала

Новый главный тренер «Барселоны» Хави требует от футболистов, чтобы они приходили на тренировки за полтора часа до их начала, сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на AS.

По данным источника, спортсмены должны будут приходить в 9:30 по местному времени, а тренировки начинаться в 11:00. Это сделано для того, чтобы игроки «Барселоны» более тщательнее готовились к тренировочному процессу.

Также для спокойного завтрака все футболисты теперь должны приезжать на базу в 9:00, то есть за два часа до начала тренировки.

Напомним, что Хави стал главным тренером «Барселона» в ночь с 5 на 6 ноября по московскому времени, сменив на этом посту Рональда Кумана.

Первую игру под руководством нового тренера сине-гранатовые проведут 20 ноября, когда примут в рамках ла лиги на своем поле «Эспаньол».