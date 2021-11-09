«Торино» стал фаворитом в борьбе за Алексея Миранчука

Российский полузащитник Алексей Миранчук близок к переходу в «Торино», сообщает RT, ссылаясь на Il Giorno.

По данным источника, именно туринский клуб является фаворитом в борьбе за футболиста «Аталанты». «Торино» готов взять россиянина в аренду на 18 месяцев с опцией выкупа.

Ранее сообщалось, что главный тренер команды Иван Юрич лично заинтересован в Миранчуке, который в текущем сезоне сыграл за «Аталанту» в восьми матчах во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей.