«Спартак» не собирается покупать Мхитаряна

Руководитель пресс-службы московского «Спартак» Дмитрий Зеленов опроверг информацию о том, что красно-белые рассматривают возможность покупки полузащитника «Ромы» и сборной Армении Генриха Мхитаряна.
«Это неправда. Клуб не заинтересован в этом игроке», - приводит слова Зеленова «Спорт-Экспресс».
Добавим, что контракт 32-летнего футболиста с «Ромой» истечет следующим летом. В текущем сезоне Мхитарян сыграл в 15 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативных паса.
источник: «Спорт-Экспресс»