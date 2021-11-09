Юрий Семин: «Каждый иностранный специалист должен говорить на русском»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин предложил обязать иностранных тренеров учить русский язык, а также объяснил, почему Андрею Шевченко должен сопутствовать успех в работе с «Дженоа».

«Андрей, прежде всего, знает итальянский язык, поэтому идет тренировать «Дженоа», - заявил Семин. - Много людей, которые к нам приезжают, не знают русский, не все, конечно, но большинство. Андрей прекрасно знает итальянский менталитет, страну. Это его огромное преимущество. В Италию приглашают тех, кто хорошо знает язык, надо и нам ввести такое правило. Каждый иностранный специалист должен говорить на русском. В «Дженоа» у Андрея все получится», - приводит слова Семина «РБ-Спорт».

Напомним, 7 ноября Шевченко возглавил итальянский «Дженоа». Контракт со специалистом рассчитан до 2024 года. В бытность игроком украинец на протяжении долгого времени выступал за «Милан».

На тренерском поприще бывший форвард «россонери» добился успеха с национальной сборной Украины, дойдя с командой до четвертьфинала минувшего чемпионата Европы. Ранее команда никогда не участвовала в этой стадии турнира.