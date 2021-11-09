Стали известны сроки возвращения Мамаева в общую группу

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев возобновит тренировки в общей группе «Ростова» зимой.

Как сообщает Sport24.ru, игрок продолжает восстанавливаться после перенесенной операции на ахилловом сухожилии.

Напомним, контракт Мамаева с клубом рассчитан до декабря этого года. Решение о продлении соглашения с 33-летним футболистом будет принято позже. В текущем сезоне Павел провел шесть матчей в составе команды, в которых не забил ни одного мяча.

После 14 туров «Ростов» с 16 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. Менее, чем за полсезона в команде уже дважды менялся главный тренер: сначала в связи с уходом Валерия Карпина в сборную России дончан возглавил Юрий Семин, однако вскоре из-за неудовлетворительных результатов он вынужден был уступить место Виталию Кафанову.