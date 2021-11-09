Кутепов может покинуть «Спартак» в ближайшее трансферное окно

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.

По информации «РБ-Спорт», «Спартак» не предлагал защитнику продлить контракт. 29-летний игрок зимой готов рассмотреть предложения от других клубов.

Отметим, что контракт Кутепова с красно-белыми заканчивается летом 2022 года.

В текущем сезоне Кутепов провел всего три матча в РПЛ и один в Лиге Европы. Ранее сам защитник неоднократно заявлял, что недоволен своим положением в команде.

После 14 туров «Спартак» с 19 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. В Лиге Европы команда имеет в своем активе четыре очка и располагается на последней строчке в своей группе, однако претендует на выход в плей-офф турнира.