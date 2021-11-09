В турецкой суперлиге футболистов вернули из душа, чтобы доиграть пять минут

В матче 12-го тура турецкой суперлиги главный судья Халих Озкяхья вернул футболистов «Газиантепспора» и «Касымпаши» (2:0) на поле прямиком из душа, сообщает «МК-Спорт».

Дело в том, что арбитр первоначально закончил матч на 95-й минуте при том, что добавил ко второму тайму девять. Осознав, что отправил спортсменов в раздевалку раньше положенного, он вернул их на поле, несмотря на то, что некоторые игроки уже принимали душ, систему VAR отключили, а ворота начали демонтировать.

Добавим, что в дополнительно сыгранные пять минут забитых мячей не было, а Озкяхья после матча завершил карьеру.