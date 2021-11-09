FIFA назовет игроков года 17 января

FIFА объявила, что назовет игроков 2021 года 17 января на церемонии, которая пройдет в онлайн-формате.

Организация объявит лучших футболиста и футболистку, сильнейших вратарей обоих полов, лучших тренеров мужской и женских команд, а также лауреата премии Ференца Пушкаша, которой награждается автор самого красивого гола года.

Напомним, что в 2020 году лучшим игроком стал нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, а лучшим тренером мужской команды - наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.