Защитника «Зенита» Кругового оповестили о вызове в сборную России за полчаса до начала сборов

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал, как узнал о своем приглашении в сборную России на заключительные матчи отборочной группы на чемпионат мира в Катаре против Кипра и Хорватии.

«О вызове узнал за полчаса до начала сборов. Мне позвонили, сказали. Я был очень рад, взял с собой всё самое необходимое и быстренько приехал на такси. Когда позвонили, собирался ехать по своим делам. Возможно, через какое-то время я был бы недоступен», - приводит слова футболиста RT, ссылаясь на пресс-службу РФС.

Добавим, что в текущем сезоне Круговой сыграл в 15 матчах за «Зенит» во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей.