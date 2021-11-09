Карпин заявил, что в сборной России решили не надеяться на Дзюбу

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал причины, по которым в сборную России не был вызван нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

«Мы надеялись тогда, включили в расширенный список на матчи со Словенией и Словакией. Он был не готов — ну, окей. Хотя тогда мы надеялись, а сейчас уже не надеялись», - приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

11 ноября российские футболисты сыграют в Санкт-Петербурге против сборной Кипра.

Напомним, что за два тура до окончания группового этапа отбора на чемпионат мира сборная России лидирует в группе Н, опережая хорватов на два очка.