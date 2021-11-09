Валерий Карпин: Тревожит абсолютно все, но радует отношение ребят

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своих ощущениях и о состоянии футболистов национальной команды перед решающими матчами отборочной группы на чемпионат мира в Катаре.

«Тревожит сейчас абсолютно всё. По другому быть не может. Радует отношение ребят и их желание. Радует, что ребята собрались в хорошем состоянии. Даже лучше, чем на предыдущий сбор. Но по одной тренировке пока рано судить. Завтра будут результаты тестов и анализов», - приводит слова Карпина «Чемпионат».

Напомним, что за два тура до окончания группового этапа отбора на чемпионат мира сборная России лидирует в группе Н, опережая хорватов на два очка.