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Валерий Карпин: Тревожит абсолютно все, но радует отношение ребят

11 ноября сборная России сыграет дома с командой Кипра.
09 ноября 2021 19:52
автор: Максим Скороходов

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своих ощущениях и о состоянии футболистов национальной команды перед решающими матчами отборочной группы на чемпионат мира в Катаре.

«Тревожит сейчас абсолютно всё. По другому быть не может. Радует отношение ребят и их желание. Радует, что ребята собрались в хорошем состоянии. Даже лучше, чем на предыдущий сбор. Но по одной тренировке пока рано судить. Завтра будут результаты тестов и анализов», - приводит слова Карпина «Чемпионат».

Напомним, что за два тура до окончания группового этапа отбора на чемпионат мира сборная России лидирует в группе Н, опережая хорватов на два очка.

источник: Чемпионат.com
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