Карпин назвал демагогией критику в свой адрес из-за посещения дня рождения Глебова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на обвинения в том, что он подверг команду заражению коронавирусом своим присутствием на вечеринке в честь дня рождения полузащитника Данилы Глебова.

«Риск из-за посещения дня рождения Глебова? Давайте не будем заниматься демагогией. 29-го числа собираемся с этими же самыми ребятами и всё нормально. А 30-го уже риск. Тем более будучи привитым. Считаю, что это демагогия чистой воды», - приводит слова Карпина «Чемпионат».

11 ноября российские футболисты сыграют в Санкт-Петербурге против сборной Кипра.

Напомним, что за два тура до окончания группового этапа отбора на чемпионат мира сборная России лидирует в группе Н, опережая хорватов на два очка.