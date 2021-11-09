Португальский агент не верит в уход Роналду из «Манчестер Юнайтед»

Известный португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал ситуацию с возможным уходом Криштиану Роналду из команды.

«Я не думаю, что такое возможно. Сейчас только начало сезона. Получается, он уйдет, если не будет результатов. Может, надо бороться, чтобы они как раз были? Даже если есть такое предположение, оно не очень мотивировано для других игроков. Я сомневаюсь, что он об этом думает. Это фейк. Есть еще множество других соревнований, в том числе и Лига чемпионов. Думаю, что Daily Express сделал предположение, которое не соответствует реальности. Даже если он так думает, то он публично не скажет такие вещи», - цитирует функционера «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что футболист якобы покинет клуб, если «МЮ» по результатам текущего сезона АПЛ не сможет попасть в Лигу чемпионов.

Роналду вернулся в Англию в начале нынешнего сезона, покинув туринский «Ювентус». В 12 матчах за манчестерский клуб 36-летний португалец забил девять мячей.