Стало известно, чем будет Прядкин заниматься в УЕФА

УЕФА рассказал о части обязанностей Сергея Прядкина, который 8 ноября стал советником Александра Чеферина.

«Сергей Прядкин с начала ноября начал работать советником высшего руководства УЕФА. Он будет помогать УЕФА налаживать отношения с различными заинтересованными сторонами. О других его обязанностях сообщить не можем», - приводит слова пресс-службу УЕФА «МК-Спорт», ссылаясь на «Матч ТВ».

Напомним, что Прядкин 5 октября ушел с поста президента РПЛ, временно исполняющим его обязанности был назначен председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.