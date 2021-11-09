У защитника «Спартака» Николая Рассказова родилась дочь

У защитника московского «Спартака» Николая Рассказова родилась дочь. Об этом сам игрок написал в своем инстаграме.

«Любимая, спасибо за нашу девочку!!! 08.11.2021», - так Николай подписал свое фото с новорожденной.

Напомним, что девочка стала вторым ребенком в семье Рассказова: они с супругой уже воспитывают двухлетнюю дочку Нику.

В текущем сезоне защитник провел 15 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В последнее время 23-летний футболист подвергся критике со стороны болельщиков и специалистов за большое количество результативных ошибок в обороне.

После 14 туров «Спартак» с 19 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В Лиге Европы подопечные Руя Витории расположились на четвертой строчке в своей группе, набрав четыре очка после четырех игр.