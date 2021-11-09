Агент Бога ничего не слышал об обмене своего клиента на Алексея Миранчука

Даниэль Бога, агент полузащитника «Сассуоло» Жереми Бога опроверг новость о том, что его клиента могут обменять на российского хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Это слухи. Лично я ничего не знаю о возможном обмене Миранчука на Жереми. Рассмотрели бы мы такой вариант? Не хочу строить догадки, но «Аталанта» — интересный клуб, который играет в европейских соревнованиях», - приводит слова Даниэля Бога Sport24.ru.

Добавим, что сегодня спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори заявил, что клуб не намерен отпускать Алексея Миранчука в зимнее трансферное окно.