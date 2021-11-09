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Матыцин поддержал внедрение системы FAN ID на стадионах России

Законопроект о введении обязательной идентификации болельщиков пройдет первое чтение в Госдуме
09 ноября 2021 21:31
автор: Александр Шульгин

Министр спорта РФ Олег Матыцин поддержал введение системы обязательной идентификации болельщиков на российских стадионах.

«Система идентификации болельщиков создавалась, прежде всего, для безопасности зрителей на спортивных соревнованиях, для семей, которые приходят поддержать на стадионы свои любимые команды. Эффективность FAN ID признана международным экспертным сообществом. Введение паспорта болельщика при проведении соревнований российского и международного уровней – важная мера, направленная на повышение безопасности и обеспечения общественного порядка во время проведения спортивных мероприятий», – приводит слова политика «РИА Новости».

Напомним, законопроект о внедрении системы FAN ID на отечественных аренах сегодня был одобрен комитетом по физической культуре и спорту и рекомендован к принятию в первом чтении.

Впервые в России система идентификации болельщиков была применена во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Тогда для допуска на стадион зрителям необходимо было оформить специальный паспорт болельщика, который являлся своеобразным пропуском на арену вместе с билетом на матч.

источник: «РИА Новости»
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