«Антипрививочники, наверное». Карпин объяснил, почему не все игроки сборной вакцинировались

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, почему только 70 процентов футболистов национальной команды прошли вакцинацию от коронавируса.

«Кто-то привитый, кто-то нет. Кто-то не хочет, кто-то боится, у кого-то что-то еще. В общем, как и у всего населения. Но я за то, чтобы прививаться. Но заставлять, не знаю, можно кого-то? Это уже не мой вопрос. Процентов 70, наверно, привито. Насколько я знаю. Кому-то надо прививаться еще раз. В декабре, например. Кто отказывается? Не знаю. Антипрививочники, наверное», - приводит слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, сборной России предстоят заключительные матчи отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Карпина дома примут команду Кипра, а 14 числа в гостях сыграют против Хорватии.

За два тура до окончания турнира россияне лидируют в группе Н, опережая хорватов на два очка. Победитель группы выйдет в финальную часть первенства напрямую.