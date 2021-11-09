Геннадий Орлов: Ни Зобнин, ни Джикия не нужны «Зениту»

Известный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слова бывшего скаута «Зенита» Армена Маргаряна о том, что по его вине Георгий Джикия не перешел в свое время в петербургский клуб.

«Экс-скаут «Зенита» Маргарян назвал своей ошибкой, что он не смог договориться с Джикией. Он и Зобнина смотрел. Слушайте, ни Зобнин, ни Джикия не нужны «Зениту». Это люди не европейского уровня. Представляете уровень этого скаута, который жалеет об этом? В какой команде Джикия играет? На каком месте «Спартак»? А Джикия все время там лидер. Так этого лидера надо сместить и поставить кого-то другого.

Если делать команду, то надо ее делать для Лиги чемпионов. Поэтому «Зенит» должен приглашать футболистов с перспективой роста. А этот скаут убил меня. Я теперь понял, в чем причина слабой скаутской работы «Зенита». Захаряна они прозевали, а он был с отцом здесь. Как так?», - сказал Орлов на своем YouTube-канале.

Напомним, в текущем сезоне капитан «Спартака» Джикия провел 19 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых забил один мяч. В активе Зобнина 16 игр и два забитых мяча.

Оба футболиста становились чемпионами России в составе московского клуба в 2017 году под руководством Массимо Карреры.