Защитник «Спартака» Жиго может перейти в «Марсель»

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго может стать игроком «Марселя».

По информации MSV Foot, руководство французского клуба заинтересовано в подписании футболиста. Также отмечается, что игроком интересуются и немецкие клубы.

Напомним, в текущем сезоне РПЛ Жиго провел 14 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу. В последней встрече против «Локомотива» француз не принимал участия из-за повреждения, полученного на предматчевой разминке.

Жиго 28 лет, его контракт со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 11 миллионов евро. Красно-белые приобрели его у бельгийского «Гента» в 2018 году, заплатив шесть миллионов евро.