«Галатасарай» интересуется игроком «Локомотива» Бека-Бека

Турецкий «Галатасарай» проявляет интерес к французскому полузащитнику московского «Локомотива» Алексису Бека-Бека.

По информации Ajansspor, руководство стамбульцев уже направляло запрос в адрес москвичей по футболисту и получило необходимую информацию.

Напомним, Бека-Бека перешел в «Локомотив» в конце августа из французского «Кана». В текущем сезоне 20-летний игрок провел семь матчей в РПЛ и четыре в Лиге Европы, не отметившись забитыми мячами.

После 14 туров железнодорожники с 25 очками занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем матче подопечные Маркуса Гисдоля 20 ноября примут дома грозненский «Ахмат».