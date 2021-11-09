Агент Жиго опроверг слухи об интересе «Марселя» к игроку

Агент защитника московского «Спартака» Самуэля Жиго Мохамед Беншенафи опроверг появившуюся в СМИ информацию об интересе к игроку со стороны «Марселя».

«В данный момент я беседую с несколькими клубами из топ -лиг, но пока нет ничего конкретного. «Спартак» решит, хотят ли они его отпускать. Со стороны «Марселя» интереса не было», - приводит слова Беншенафи «РБ-Спорт».

Напомним, в текущем сезоне РПЛ Жиго провел 14 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу. В последней встрече против «Локомотива» француз не принимал участия из-за повреждения, полученного на предматчевой разминке.

Жиго 28 лет, его контракт со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 11 миллионов евро. Красно-белые приобрели его у бельгийского «Гента» в 2018 году, заплатив шесть миллионов евро.